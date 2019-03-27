Автозапуск 1С при подключении к серверу терминалов

Богдан | 27 марта 2019 | Администратору, Статьи, Статьи по 1С | Комментариев нет

Не многие начинающие администраторы знают, что работу в 1С на сервере терминалов можно организовать по аналогии с RemoteApp, без RemoteApp!

 

Автозапуск 1С при подключении к серверу терминалов

Выражаясь простыми словами пользователь, кликнув по ярлыку подключения (RDP) запускает сразу 1С Предприятие, при этом он не видит рабочего стола сервера, других приложений, ему доступна только 1С и он работает исключительно в 1С, так словно та стартовала у него на ПК.

Конечно, данная тема также подымается и на курсе: Администратор 1С!

Конечно в этой статье «Америку не открою» информации как это сделать самостоятельно, полно в сети, если бы не одно «НО».

К сожалению, по умолчанию этот механизм перестал работать на Windows server 2016. Он был просто отключен по умолчанию. (

Из-за этого многие остались работать на Windows server 2012 -2008, а некоторые перешли на RemoteApp, так и до конца не разобравшись с проблемой.

RemoteApp технология хорошая, вот только требует Active Directory, соответственно еще один сервер, а значит дополнительные финансовые затраты.

Да и для 10-15 пользователей AD обычно не нужен, и сознательно идти на доп. затраты чтоб организовать авто запуск 1С на сервере, конечно никто не желает, собственно и здесь нашлись «энтузиасты» по обходу такого звена как AD, соответственно тем самым  нарушили лицензионное соглашение.

 

Одним словом есть проблемы, которые покажу, как решить в данной статье

 

Что ж, если RemoteApp дорого, и нарушать лицензионное соглашение для Вас не выход (что правильно), а работа на старой операционной системе не вызывает особого желания.

Тогда конечно выход один!

Настроим Windows server 2016 (используя обычный сервер терминалов) с автозапуском 1С Предприятия.

Шаг 1

  1. Установка, настройка и лицензирование сервера терминалов на Windows server 2016 (видео смотрите ниже)

После установки и настройки сервера терминалов + перезапуск ОС.

Приступаем к следующему шагу!

В реестр Windows server 2016 нужно внести изменения!

Кому интересно вносить изменения в реестр руками, вот инструкция:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services 
Name: fQueryUserConfigFromDC
Type: Reg_DWORD
Value: 1 (Decimal)

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\<Winstation Name>\
Name: fQueryUserConfigFromDC
Type: Reg_DWORD
Value: 1 (Decimal)

 

  1. Если писать руками нет времени, тогда держите вот эти два *reg  файла >>>

(Специально подготовил, чтоб ускорить процесс).

Автозапуск 1С при подключении к серверу терминалов

Нужно просто кликнуть последовательно по каждому из них и нужные изменения сами пропишутся в реестр windows server 2016.

Автозапуск 1С при подключении к серверу терминалов

Конечно, выполнять данную операцию следует под учетной записью с правами администратора.

Если не прописать изменения в реестр Вы получите вот такую (похожую ошибку):

Автозапуск 1С при подключении к серверу терминалов

«Не удается найти указанный файл»

«Не удалось запустить следующую начальную программу:»

Конечно, 1С стартовать автоматом в таком случаи не будет!

И так если внесли в регистр нужные изменения, тогда выполним перезапуск сервера, и приступим к настройкам запуска 1С в «среде» пользователя.

 

Кликаем «Пуск»- «Панель управления»

Автозапуск 1С при подключении к серверу терминалов

 

Затем «Администрирование»«Управление компьютером»

Далее на вкладке слева «Локальные пользователи»«Пользователи»

 

Автозапуск 1С при подключении к серверу терминалов

В свойствах пользователя, при авторизации которого должна автоматом стартовать 1С,

мы и  пропишем на вкладке «Среда» путь к программе 1С.

 

Автозапуск 1С при подключении к серверу терминалов

 

Ставим птичку «При входе в систему запускать следующую программу:»

В строке «Имя файла программы» следует указать путь к исполняемому файлу 1С:

Пример: C:\Program Files (x86)\1cv8\common\1cestart.exe

«Рабочая папка» C:\Program Files (x86)\1cv8\common\

 

Почему прописал 1cestart.exe, а не 1cv8.exe ?

При обновлении платформы 1с, путь к программе будет оставаться прежним на вкладке «Среда» и 1С перестанет запускаться автоматом.

Но если прописать стартер 1cestart.exe, тогда 1С даже после обновления будет стартовать!

Конечно у пользователей должны быть права на 1cestart.exe, как и на любую другую программу на сервере, иначе стартовать автоматом программа не будет, и сессия будет тут-же завершена. 

Ниже на вкладке «Устройства клиента»

Можно поставить все птички:

«Подключение дисков клиента»

«Подключение принтеров клиента при входе»

«По умолчанию выбрать основной принтер клиента»

Если мы говорим об 1С, конечно куда без печати, принтеров пользователя и дисков для сохранения отчетов на свой ПК, разрешив подключать диски.

 

На сервере работа завершена, отправляемся на ПК пользователя.

Создадим ярлык rdp для подключения.

Клик Win+R  пишем в строке «mstsc» затем «Enter» выполнить.

Автозапуск 1С при подключении к серверу терминалов

 

 

Укажем, к примеру, IP сервера терминалов и логин пользователя:

Автозапуск 1С при подключении к серверу терминалов

«Сохранить как» — Сохраним подключение как ярлык, где не будь на рабочем столе пользователя под именем «1С»

Автозапуск 1С при подключении к серверу терминалов

 

Вот собственно и все!

Теперь кликнув по ярлыку «1С» пользователь сможет тут же запустить 1С и работать в ней фактически как с локально установленной.

Пользователь не видит никаких других рабочих столов, не путается в ярлыках и подключениях, все просто и понятно!

При первом запуске нужно первый раз прописать путь к базе 1С, собственно как и обычно на сервере терминалов.

Автозапуск 1С при подключении к серверу терминалов

И на последок…

Иногда нужно не просто запустить 1С, но сделать все на полном автомате.

То-есть чтоб пользователь, кликнув по ярлыку rdp «1C»  и она не просто запустилась, но и была автоматом выбрана нужная информационная база 1С и прошла авторизация под нужным пользователем.

Делается это очень просто, например, используя вот этот батник:

Скачать батник >>>

—————

 

—————

 

На вкладке «Среда» в свойствах пользователя на сервере терминалов, нужно приписать только путь к этому батнику «1c.bat» вместо 1С, указать каталог, где он находится и все!

1С Предприятие будет стартовать с нужной нам ИБ и пользователем.

Думаю, с «батником» сможете разобраться самостоятельно, там ничего сложного нет.

Если Вы хотите больше узнать о технической стороне 1С, тогда регистрируйтесь на первый бесплатный модуль курса: Администратор 1С >>>

Успехов, Коллега!

С уважением, Богдан.

Метки:, , , , , , , ,
 

Программа помощник Администратора 1С

Скачай бесплатно YaAdmin !
Программа YaAdmin помощник администратора 1С

Похожие записи

Уроки Бесплатно!

Узнайте как правильно администрировать 1С 

 